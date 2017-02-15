«МКР-Медиа» представит на международном IT-форуме новые технологии дистанционного обучения русскому языку

Создатели проекта «Современный русский», развитием которого занимается холдинг «МКР-Медиа», представят профессиональному преподавательскому сообществу России и стран ближнего зарубежья инновационные технологии дистанционного обучения русскому языку. Презентация образовательных программ состоится в ближайшее время, 17-18 февраля, в рамках мероприятий II Международного IT-форума в Омске.

На секции «Школьное образование. Обучение вне стен школы» руководитель проекта «Современный русский» Тамара Скок расскажет о дистанционных формах преподавания русского языка как иностранного для граждан стран ЕАЭС, справочных и информационных ресурсах портала, а также их эффективном использовании при обучении филологии. «Прогресс в области информационных технологий влечет за собой реформу традиционных методов образования, делая обучение еще более разнообразным и мобильным. Один из основных трендов нашего времени — смешанное обучение с активным использованием дистанционных форм и электронных ресурсов, о которых мы расскажем участникам IT-форума», — отметила Тамара Скок.

Сегодня портал Международного информационно-просветительского проекта «Современный русский», основанного в 2008 году омскими лингвистами, посещают жители 100 стран мира. Среди десяти направлений проекта наиболее популярна служба экстренной лингвистической помощи, имеющая более 25 тысяч подписчиков из 29 стран. В прошлом году году к ее работе по приглашению «МКР-Медиа» подключились специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке и Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде. В рамках проекта «Современный русский» создан целый ряд электронных словарей, каталоги русских пословиц и поговорок, на радиостанции «Радио Сибирь» вышел в эфир цикл образовательных программ «Нескучный русский». В 2016-м лингвисты «МКР-Медиа» приступили к разработке видеокурса коммуникативной грамматики для иностранцев, изучающих русский язык.

В состав холдинга «МКР-Медиа» входят: телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», Сибирское агентство новостей «Sibnovosti.ru», ИА «Омск здесь», а также «МКР-Медиа Армения» («21 ТВ», RADIO MARSHALL), Агентство экономических новостей «Ак-Марал» (Киргизия).