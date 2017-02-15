15 февраля
Омск
погода -17 °C
курсы валют
57.74
 
€ 61.3
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

«МКР-Медиа» представит на международном IT-форуме новые технологии дистанционного обучения русскому языку

Главная Общество
Омск
13:32 15 Февраля 2017
омск, мкр, форум, русский, язык, инновации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Создатели проекта «Современный русский», развитием которого занимается холдинг «МКР-Медиа», представят профессиональному преподавательскому сообществу России и стран ближнего зарубежья инновационные технологии дистанционного обучения русскому языку. Презентация образовательных программ состоится в ближайшее время, 17-18 февраля, в рамках мероприятий II Международного IT-форума в Омске.

На секции «Школьное образование. Обучение вне стен школы» руководитель проекта «Современный русский» Тамара Скок расскажет о дистанционных формах преподавания русского языка как иностранного для граждан стран ЕАЭС, справочных и информационных ресурсах портала, а также их эффективном использовании при обучении филологии. «Прогресс в области информационных технологий влечет за собой реформу традиционных методов образования, делая обучение еще более разнообразным и мобильным. Один из основных трендов нашего времени — смешанное обучение с активным использованием дистанционных форм и электронных ресурсов, о которых мы расскажем участникам IT-форума», — отметила Тамара Скок.

Сегодня портал Международного информационно-просветительского проекта «Современный русский», основанного в 2008 году омскими лингвистами, посещают жители 100 стран мира. Среди десяти направлений проекта наиболее популярна служба экстренной лингвистической помощи, имеющая более 25 тысяч подписчиков из 29 стран. В прошлом году году к ее работе по приглашению «МКР-Медиа» подключились специалисты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке и Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде. В рамках проекта «Современный русский» создан целый ряд электронных словарей, каталоги русских пословиц и поговорок, на радиостанции «Радио Сибирь» вышел в эфир цикл образовательных программ «Нескучный русский». В 2016-м лингвисты «МКР-Медиа» приступили к разработке видеокурса коммуникативной грамматики для иностранцев, изучающих русский язык.

В состав холдинга «МКР-Медиа» входят: телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», Сибирское агентство новостей «Sibnovosti.ru», ИА «Омск здесь», а также «МКР-Медиа Армения» («21 ТВ», RADIO MARSHALL), Агентство экономических новостей «Ак-Марал» (Киргизия).

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Продвижение

Филиал крупнейшего наркосиндиката обнаружили в Омске

14 Февраля 2017 г.
Производство было налажено в европейской части страны
Новости Омска: Сбежавший на Украину омич шантажирует губернатора Виктора Назарова

Сбежавший на Украину омич шантажирует губернатора Виктора Назарова

14 Февраля 2017 г.
В ответ губернатор Виктор Назаров подал заявление в полицию
Новости Омска: Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

10 Февраля 2017 г.
Омичи пытаются понять, что происходит
Новости Омска: Советы автомобилистам: как завести машину в мороз

Советы автомобилистам: как завести машину в мороз

10 Февраля 2017 г.
Стоит проводить предсезонную подготовку, во время менять аккумулятор, свечи и масло
Новости Омска: Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

Из ЕГЭ полностью уберут тестовую часть

8 Февраля 2017 г.
Среди инициатив, которые рассматриваются в Думе, — введение обязательного экзамена по литературе
Новости Омска: В Омске закрывают последний мусорный полигон

В Омске закрывают последний мусорный полигон

3 Февраля 2017 г.
За землю под Надеждинским полигоном сейчас ведется настоящая война
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2016 году увеличил долю выхода светлых нефтепродуктов

Омский НПЗ «Газпром нефти» в 2016 году увеличил долю выхода светлых нефтепродуктов

10 Февраля 2017 г.
По итогам 2016 года «Газпромнефть-ОНПЗ» переработал 20,5 млн тонн нефтяного сырья
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.