В Омске остался один кандидат в мэры

Один из двух кандидатов, ранее утвержденных конкурсной комиссией, министр труда и социального развития области Владимир Куприянов отказался от участия в дальнейшем конкурсе на пост градоначальника Омска, сообщает портал «Омск Здесь».

«Руководствуясь регламентом Омского городского совета, утвержденным решением от 20 декабря 2006 года № 427, Владимир Васильевич сообщил о своем добровольном отказе от избрания на должность мэра города Омска по состоянию здоровья и попросил не включать его кандидатуру в список для голосования на должность мэра города Омска», — сказано в сообщении на сайте горсовета Омска.

Ранее также по состоянию здоровья из предвыборной гонки выбыл заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков.

До этого конкурсная комиссия допустила до финала предвыборной гонки за пост мэра Омска помимо Владимира Куприянова только 31-летнего индивидуального предпринимателя Андрея Ерошевича.

«Снятие одной из кандидатур никак не повлияет на процедуру. Депутаты могут выбрать мэра даже если на этот пост претендует только один кандидат», — рассказала председатель Омского городского совета Галина Горст.

Андрей Ерошевич в беседе с журналистами заявил, что «намерен идти до конца».

«Для меня, честно говоря, информация о Владимире Куприянове стала полной неожиданностью. Но я настроен на победу, снимать свою кандидатуру не собираюсь, — сообщил корреспонденту «Омск Здесь» Андрей Ерошевич. — Я надеюсь, что депутаты меня поддержат. Не хотелось бы, чтобы город остался без руководителя. Будут просить у депутатов поддержки».

Выборы мэра Омска в городском совете состоятся 19 апреля. Кандидату для победы необходимо набрать 21 депутатский голос. Если этого не произойдет, выборы будут признаны несостоявшимися, и тогда народным избранникам в течение 20 дней нужно будет назначить новые.