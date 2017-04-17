Осужденный менее года назад бывший вице-губернатор Омской области получил УДО

В Омске Советский районный суд удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего вице-губернатора Юрия Гамбурга.

Экс-чиновник был осужден в июне 2016 года. Центральный районный суд Омска приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима, признав виновным по частям 1 и 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По данным следствия, в 2008-2012 годах осужденный, являясь директором департамента имущественных отношений, вместе со своим первым заместителем Вадимом Меренковым подписал документы о предоставлении в собственность пяти граждан и коммерческой организации ООО «Крона» 26 земельных участков по заведомо заниженной стоимости общей площадью 26,5 гектара под огороды, а также под благоустройство и организацию зоны отдыха.

Фактически все участки находились в зоне жилой застройки и предназначались под жилищное строительство, в том числе индивидуальных коттеджей.

В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200 млн рублей.

Кроме того, в июле 2007 года Гамбург без проведения торгов подписал соглашение, по которому предпринимательница стала собственником нежилого помещения в центре Омска площадью 300 кв. м. Ущерб городу составил 7,5 млн рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что сейчас рассматривается возможность подать гражданский иск с требованием обязать Юрия Гамбурга выплатить ущерб. «Значительную часть земельных участков по искам прокуратуры суд вернул в муниципальную собственность. Эта сумма должна уменьшиться на стоимость тех земельных участков, которые не удалось вернуть», — отметили в пресс-службе.