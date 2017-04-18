Замглавы правительства Омской области подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, Гребенщиков организовал выплату средств из федерального бюджета на сумму более 14 млн руб. подрядчику «СтройИнвестКомплект». При этом он «заведомо знал», что компания не выполняет условий контракта и имеет задолженность перед госзаказчиком по полученным ранее авансам.

Из-за этого деньги, которые были выделены из федерального бюджета на «реконструкцию объекта культурного наследия», не были использованы по назначению. В результате были «существенно» нарушены интересы государства, не выполнена реконструкция объекта, и ущемлены права банка, который дал гарантию на выполнение этого контракта.

Ранее, 13 апреля, региональные СМИ сообщили о том, что вице-губернатор Гребенщиков отказался от участия в выборах мэра Омска. Интернет-портал «Омск здесь» сообщал, что Гребенщиков «по состоянию здоровья» снял свою кандидатуру. Согласно сообщению, 11 апреля политика из здания облправительства увезла скорая в связи с повышением давления.