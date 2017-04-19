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Горсовет признал выборы мэра Омска несостоявшимися

Главная Общество
Омск
10:27 19 Апреля 2017
общество, выборы, политика, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Горсовет Омска признал выборы мэра несостоявшимися. Все кандидаты, предложенные конкурсной комиссией, снялись с кампании.

Горсовет официально признал выборы несостоявшимися на сессии 19 апреля. При этом руководство представительного органа не дало высказаться оппозиционным фракциям, чтобы внести дополнения в проект решения сессии.

Как передает «Омск Здесь», первый вице-спикер Василий Мамонтов заявил: «Не будем открывать голосование, говорить там не о чем». На что глава фракции КПРФ Леонид Михайленко с места воскликнул, что «нужно слушать мнение народа», а у коммунистов есть предложения по постановлению.

В итоге 22 депутата признали выборы несостоявшимися, а 13 коммунистов не голосовали. КПРФ дали слово уже после процедуры голосования — фракция выступает за возвращение прямых выборов мэра.

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