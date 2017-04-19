Иван Ургант агитирует двоечников и енотов баллотироваться в мэры Омска

Ситуация на выборах мэра Омска стала предметом шуток со стороны ведущего Первого канала Ивана Урганта, который даже снял импровизированный «промо-ролик» с призывом баллотироваться в градоначальники.

Шоумен, открывая передачу, предположил, что пост мэра не привлекает никого потому, что эта работа не является стабильной.

«Ну, хорошо, поработаешь ты мэром шесть лет. Дальше что? Ну, хорошо, отсидишь лет 10, дальше что? Поэтому никто не хочет быть мэром», — сделал умозаключение Ургант.

Также Ургант констатировал, что последний кандидат Андрей Ерошевич за день до выборов снял свою кандидатуру. Претендентов на высокий пост не осталось, в связи с этим Иван Ургант и его помощник Дмитрий Хрусталёв решили помочь омичам и сняли проморолик, который призывает пойти работать мэром Омска.

«Кресло мэра Омска ждет тебя. Хватит сидеть дома сложа руки. Сиди сложа руки за бюджетные деньги», — призвал потенциальных кандидатов Иван Ургант.

Напомним, 17 апреля свою кандидатуру с выборов снял министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, 18 апреля — предприниматель Андрей Ерошевич. Двое этих кандидатов были единственными, кого комиссия пропустила в последний тур выборов. Сегодня,19 апреля, на пленарном заседании депутаты горсовета признали выборы несостоявшимися.

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