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Главу омской турфирмы оштрафуют за использование образа Родины-матери

Главная Общество
Омск
08:48 21 Апреля 2017
реклама, уфас, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Омской области признало рекламу услуг омской турфирмы «Артем» оскорбительной по отношению к ветеранам, сообщает пресс-служба управления.

В конце марта текущего года антимонопольщиков заинтересовала реклама турагентства «Артем», которая была закреплена в МФК «Миллениум». На баннере изображена женщина в желтых солнцезащитных очках и с загранпаспортом в руках. Образ, по предоположению УФАС, сходен с образом Родины-матери с плаката времен ВОВ «Родина-мать зовет!» Ираклия Тоидзе. Рекламный баннер сопровождался слоганом «… Визы … Мы … успешно открываем визы».

В ведомстве пришли к выводу, что турфирма нарушила п. 2 ч. 3 (недостоверная реклама о продавце услуги), ч. 6 ст. 5 (использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов) федерального закона «О рекламе».

«Образ, использованный в рекламе, является оскорбительным по отношению к памяти и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, поскольку изначально главной идеей плаката являлся патриотический призыв к исполнению долга по защите Родины, именно к этому призывал на плакате своих сыновей и дочерей символический обобщённый образ Родины-матери», — сообщает пресс-служба ведомства.

Туристическая компания добровольно согласилась снять рекламный баннер. Глава туристической фирмы Артём Сергеев заявил, что не стремился обидеть кого-то своим плакатом. По его словам, реклама была убрана почти сразу после того, как УФАС прислало письмо.

«Я хотел сделать что-то креативное, а то сейчас в городе реклама — одни проститутки и публичные дома. Я никого не хотел обидеть, у меня самого прадеды воевали. Если бы я рекламировал интимные услуги, тогда понятно. К тому же я сразу написал в УФАС, что всё поменяю. 30 марта уже все было убрано», — отметил Сергеев.

Отметим, что руководитель турфирмы в течение трех месяцев может обжаловать решение УФАС в арбитражном суде Омской области.

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