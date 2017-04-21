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В офисе омской компании «Акция» прошли обыски

Главная Общество
Омск
16:23 21 Апреля 2017
общение, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В офисах омского холдинга «Акция» и ОАО «Омскгоргаз» прошли обыски. В УМВД по Омской области не смогли прокомментировать эту ситуацию, сославшись на действия Следственного комитета.

«Коммерческие вести» отмечают, что следственные действия могут быть связаны с арендой «Омскгоргазом» газопроводов и включением ее в тарифы.

Председатель ХК «Акция» — депутат Законодательного собрания Омской области Сергей Калинин. Согласно декларации о доходах за 2016 год, Калинин заработал 229 млн рублей.  Кроме того, один из учредителей ХК «Акция» — депутат Госдумы РФ от Омской области Андрей Голушко. Он стал самым богатым депутатом Госдумы от региона.

Фото: omskzdes.ru

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