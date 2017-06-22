22 июня
Омск
погода +24 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омских парках могут полностью уничтожить всех белок

Главная Общество
Омск
16:55 22 Июня 2017
общество, омск, животные, роспотребнадзор, уничтожение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В омских парках могут полностью уничтожить всех белок. Причиной являются опасные паразиты, которые переносятся грызунами. Об этом сообщает «Омск Здесь».

Как рассказал директор Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич, предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов приходят с 2015 года. При этом руководитель парка признался, что не согласен с решением надзорных органов.

«Я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласен. Я пытаюсь им говорить, зачем экосистему ломать. Есть грызун, есть пищевая цепочка, и нельзя их убивать. Если мы убьём одного, значит, убьём всех. Но пока меня не слышат, только штрафы приходят. Самый первый штраф с того момента, как я здесь работаю — невыполненное предписание: уничтожить грызунов. Как утверждает Роспотребнадзор, это переносчики заразы: у них есть блохи, а те в свою очередь переносчики различных заболеваний. Поэтому мы обязаны это сделать, и так требуют», — рассказал Константин Лукашевич.

Отметим, что штраф за невыполненное предписание для юридического лица составляет около 10 тысяч рублей. «И экологи молчат. Сейчас я советуюсь с Сергеем Соловьёвым (доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета), как быть дальше. Сломать экосистему просто, а восстановить сложно», — резюмировал Лукашевич.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский санаторий-профилакторий «Автомобилист» пришлось закрыть из-за низкой загрузки

Омский санаторий-профилакторий «Автомобилист» пришлось закрыть из-за низкой загрузки

19 Июня 2017 г.
Об этом говорится в годовом отчете собственника санатория — ОАО «Омскавтотранс»
Новости Омска: Суд взыскал с бывшего главы «Мостовика» 635 млн рублей

Суд взыскал с бывшего главы «Мостовика» 635 млн рублей

9 Июня 2017 г.
Шишов не доплатил 478 млн рублей налога на добавленную стоимость
Новости Омска: Омский банк «Сибэс» официально признан банкротом

Омский банк «Сибэс» официально признан банкротом

9 Июня 2017 г.
«Сибэс» лишился лицензии в апреле 2017 года
Новости Омска: Красноярца Виталия Нетребко назначили главой омского Росприроднадзора

Красноярца Виталия Нетребко назначили главой омского Росприроднадзора

7 Июня 2017 г.
Причину кадровых перестановок в ведомстве не уточнили
Новости Омска: Назначен директор Омского ТЮЗа

Назначен директор Омского ТЮЗа

7 Июня 2017 г.
В феврале должность директора театра покинул Владимир Золотарь
Новости здесь

Выпускникам ОмГУПСа выдадут дипломы в 2017 году

6 Июня 2017 г.
Аккредитацию не получили девять специальностей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Экологией и обращениями граждан в Омской области займется Татьяна Вижевитова

Экологией и обращениями граждан в Омской области займется Татьяна Вижевитова

20 Июня 2017 г.
Куратором социального блока стал министр здравоохранения Андрей Стороженко
Новости Омска: Житель Омска убил прохожего за невежливую просьбу прикурить

Житель Омска убил прохожего за невежливую просьбу прикурить

20 Июня 2017 г.
Инцидент произошел ночью 17 июня на Космическом проспекте
Новости Омска: В Омске рабочий завода осудил у предприятия 600 тыс. руб. за производственную травму

В Омске рабочий завода осудил у предприятия 600 тыс. руб. за производственную травму

19 Июня 2017 г.
Рабочего выбросило из кабины автокрана с более чем 3-метровой высоты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.