В омских парках могут полностью уничтожить всех белок. Причиной являются опасные паразиты, которые переносятся грызунами. Об этом сообщает «Омск Здесь».

Как рассказал директор Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич, предписания Роспотребнадзора с требованием убрать с территории всех грызунов приходят с 2015 года. При этом руководитель парка признался, что не согласен с решением надзорных органов.

«Я должен уничтожить всех этих белочек, но я с этим не согласен. Я пытаюсь им говорить, зачем экосистему ломать. Есть грызун, есть пищевая цепочка, и нельзя их убивать. Если мы убьём одного, значит, убьём всех. Но пока меня не слышат, только штрафы приходят. Самый первый штраф с того момента, как я здесь работаю — невыполненное предписание: уничтожить грызунов. Как утверждает Роспотребнадзор, это переносчики заразы: у них есть блохи, а те в свою очередь переносчики различных заболеваний. Поэтому мы обязаны это сделать, и так требуют», — рассказал Константин Лукашевич.

Отметим, что штраф за невыполненное предписание для юридического лица составляет около 10 тысяч рублей. «И экологи молчат. Сейчас я советуюсь с Сергеем Соловьёвым (доктор биологических наук, профессор Омского госуниверситета), как быть дальше. Сломать экосистему просто, а восстановить сложно», — резюмировал Лукашевич.