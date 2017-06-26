На День молодежи в Омске гости праздника вместе с «Радио Сибирь» «послушали своих»

Концерт прошел в Омске в воскресенье, 25 июня. На открытой площадке в парке «Зеленый остров» под слоганом «Слушай себя! Слушай своих!» выступили популярные группы «BARBIE SIZE», «SYSTEMSHOCK», «Цемент Band» — участники кастинг-проекта «Молодая музыка Сибири». Артисты исполнили авторские произведения и кавер-версии отечественных и зарубежных хитов.

Концерт провели ведущие утреннего «Йети-шоу» на «Радио Сибирь» Надежда Ярославская и Алексей Царев. В программе — танцы, интерактив со зрителями, розыгрыши призов. Праздник прошел при поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

«От коллег с федеральных радиостанций часто слышим слова о кризисе качественной российской музыки. Аналогичное мнение было и у нас, пока «Радио Сибирь» не запустило проект «Молодая музыка Сибири». За три года на участие в нем поданы тысячи заявок от действительно талантливых молодых музыкантов сибирских городов. Лучшие треки мы с настоящей гордостью за регион транслируем по всей сети «Радио Сибирь». И стараемся сделать так, чтобы об этих ребятах узнали за пределами России, поэтому включили музыкальные проекты в программу сотрудничества с Международным радио Китая. В КНР «Молодая музыка Сибири» пользуется большой популярностью, и с нового сезона количество выпусков планируется увеличить», - отметил генеральный продюсер сети «Радио Сибирь» Игорь Заверюха.

Сегодня «Радио Сибирь» и Международное радио Китая ведут ряд совместных медиапроектов. В 2015 году в ходе официального визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в КНР соглашение о сотрудничестве подписали председатель Совета директоров «Радио Сибирь», генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков и генеральный директор МРК Ван Гэннянь. Договоренностью предусмотрен обмен программами, развитие российско-китайского информационного пространства, организация стажировок, проведение совместных мероприятий, посвященных перекрестным Годам СМИ РФ и КНР.

Радиостанция «Радио Сибирь» начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Сегодня работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Лауреат международной премии им. А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», фестиваля «Вместе—радио».



Фото предоставлены Международным пресс-центром «МКР-Медиа»