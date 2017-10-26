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Омские депутаты ограничили премии городским чиновникам

Главная Общество
Омск
07:39 26 Октября 2017
чиновники, премия, депутаты, закон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты омского горсовета одобрили проект о премиях для чиновников — теперь они смогут получать вознаграждение не чаще четырех раз в год.

Как пишет портал «Омск здесь», вопрос возник после представления прокуратуры, выявившей весной нынешнего года, что размеры денежных вознаграждений мэру Омска и его подчиненным были сопоставимы по размеру с зарплатами, выплачивались в соотношении «1:1». В частности, Вячеславу Двораковскому за 3,5 года выплатили в целом 7,269 млн рублей премий при денежном содержании 10,420 млн рублей.

В проекте изменений в решение Горсовета были учтены претензии прокуратуры. Теперь частота премий не должна превышать четырех раз в год, а их общий размер ограничивается 50 % от денежного содержания. Все, что свыше, будет определяться постановлением горсовета. Причем премии будут давать только за конкретные достижения. Также в проекте указано, что исполняющему обязанности мэра в качестве премии будут выплачивать сумму, равную разнице в размере зарплат мэра и и.о. мэра.

В июле этого года проект был одобрен в первом чтении депутатами прошлого созыва. Во втором чтении за ограничение премий чиновникам высказались 24 депутата, против — четверо.

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