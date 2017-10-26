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Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

Главная Общество
Омск
15:05 26 Октября 2017
прокуратура, происшествия, следствие, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Октябрьского округа Омска выявила нарушения в ходе проверки в адаптивной школе-интернате, где сверстники избили подростка. В частности, выяснилось, что двое подростков, причастных к избиению, отсутствовали в интернате в момент проверки, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщалось, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Прокуратура провела проверку и информация подтвердилась, сообщили в ведомстве по Омской области.

«Прокуратура выявила в ходе проверки школы-интерната отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц, которые не смогли оперативно пресечь противоправные действия воспитанников и выявить факт происшествия. Кроме того, в момент проверки в школе вообще отсутствовали двое подростков из тех, которые наносили повреждения потерпевшему, однако администрация школы своевременно не сообщила в правоохранительные органы информацию об их уходе», -— говорится в сообщении. Позднее полиция нашла подростков.

Прокуратура внесла представление в адрес директора интерната с требованиями устранить нарушения.

Следственное управление по Омской области, а также городские следователи проводят собственную проверку. Омская полиция также решает вопрос о привлечении подростков к административной ответственности за побои и постановке их на профилактический учет.

После скандала в интернете появилось видео, на котором, по данным телеграм-канала Mash, запечатлен избитый товарищами мальчик. Ребенок на камеру обращается к кому-то с просьбой удалить видео и заявляет, что все происходившее было просто шуткой.

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