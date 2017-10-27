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Омские антимонопольщики не нашли в «Матильде» недостоверной рекламы

Главная Общество
Омск
14:36 27 Октября 2017
фас, кино, жалоба, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Омские антимонопольщики проверили рекламу фильма «Матильда», на которую ранее пожаловались жители города. По мнению авторов коллективного обращения в ФАС, трейлер ленты содержит недостоверные сведения о жизни Николая II и членов царской семьи, нарушая тем самым закон «О рекламе».

Как пояснили в пресс-службе регионального УФАС, коллективное обращение обеспокоенных жителей Омска поступило в антимонопольный орган еще в сентябре текущего года. Граждане жаловались на то, что рекламные материалы фильма «Матильда» «порочат честь и достоинство Николая II, иных членов царской семьи и ее приближенных, являются недостоверными, нарушающими федеральный закон «О рекламе». Антимонопольщики провели проверку, по итогам которой пояснили, что презентационные ролики «Матильды» не попадают под рекламное законодательство, поскольку «положения закона не распространяются на информацию о лице или реализуемых им товарах (услугах), размещенную на сайте продавца товаров» - то есть, к примеру, на сайтах видеохостинга. Что касается самой «Матильды», в УФАС заявили, что не готовы давать оценку художественному произведению и описанным в нем событиям.

- В художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторической правды, при существовании различных версий отдают предпочтение той, которая кажется им наиболее психологически правдоподобной, и, хотя и обращаются к историческим фактам, в то же время интерпретируют их в соответствии со своими творческими замыслами. В этой связи возражения относительно достоверности и полноты сведений о жизни Николая II, членов царской семьи и ее приближенных, содержащихся в фильме «Матильда», не могут рассматриваться в качестве доказательства недостоверности рекламы, - пояснили свою позицию в УФАС.

В итоге ведомство отказалось возбуждать дело.

Фото: flickr.com

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