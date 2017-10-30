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Александр Бурков потребовал начать выплаты долгов «Мостовика» по зарплате

Главная Общество
Омск
10:35 30 Октября 2017
общество, зарплата, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Врио губернатора Омской области Александр Бурков и председатель заксобрания Владимир Варнавский обратились к правоохранительным органам с просьбой провести проверку адекватности составления и оценки лотов имущества НПО «Мостовик».

Как сообщает сайт областного правительства, накануне состоялась встреча главы региона с работниками обанкротившегося предприятия. Сейчас долг по зарплате перед 1769 работниками, который начал копиться еще до банкротства, с 2013 года, равен 663 млн рублей. Выручка от последних торгов по распродаже имущества компании составила 736 млн рублей, но эти деньги пойдут на выплаты требований кредиторов.

Бурков посоветовал конкурсному управляющему договориться с ними, чтобы вся сумма пошла на оплату долга по зарплатам, а также обратиться в арбитражный суд для изменения порядка очередности выплат в пользу работников «Мостовика». Проследить за графиком выплат поручили Минтруду, отмечает портал «Омск здесь».

До 2014 года НПО «Мостовик» было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.

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