1 ноября
Омск
погода +1 °C
курсы валют
58.12
 
€ 67.64
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Сотрудникам «Мостовика» начали выплачивать зарплату

Главная Общество
Омск
06:44 1 Ноября 2017
общество, зарплата, губернатор, труд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

НПО «Мостовик» начало выплачивать долги по заработной плате своим бывшим работникам, сообщила пресс-служба регионального правительства. Мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года в объеме почти 9 млн рублей.

«После жесткого разговора в рабочем кабинете руководителя Омской области о недопустимости дальнейшего затягивания выплат бывшим работникам объединения „Мостовик“ предприятие начало гасить долги по зарплате. Врио губернатора Александр Бурков потребовал от руководства предприятия, находящегося в конкурсном управлении, ускорить процесс расчётов с трудовым коллективом по долгам. Выплаты начались немедленно», — сообщила пресс-служба правительства области.

Отмечается, что на конец прошлой недели «Мостовик» выплатил бывшим работникам задолженность по зарплате на сумму 13 млн рублей. В понедельник, 30 октября, мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года. 31 октября планируется направить более 20 млн рублей на погашение долгов по оплате труда.

Министерство труда и социального развития Омской области по поручению Буркова должно составить график погашения задолженности по зарплате и отслеживать его соблюдение.

Как отмечает портал «Омск здесь», о банкротстве предприятия было объявлено еще в 2014 году, а уже в 2015 начались массовые сокращения работников. До сих пор оставшимся без работы сотрудникам некогда огромного предприятия не выплатили положенную зарплату.

НПО «Мостовик» занималось проектированием объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения, строительством мостов, дорог, тоннелей, линий метрополитена. В реестр кредиторов в том числе входят Сбербанк, Альфа-банк и Газпромбанк, а также ФГБУ «ДСР» Управления делами президента РФ. На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Александр Бурков потребовал начать выплаты долгов «Мостовика» по зарплате

Александр Бурков потребовал начать выплаты долгов «Мостовика» по зарплате

30 Октября 2017 г.
Бурков посоветовал конкурсному управляющему договориться с кредиторами
Новости Омска: Омские антимонопольщики не нашли в «Матильде» недостоверной рекламы

Омские антимонопольщики не нашли в «Матильде» недостоверной рекламы

27 Октября 2017 г.
Неравнодушные граждане пожаловались на недостоверные сведения о Николае II
Новости Омска: Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

Прокуратура нашла нарушения в омском интернате, где избили подростка

26 Октября 2017 г.
Прокуратура внесла представление в адрес директора интерната
Новости Омска: Омские депутаты ограничили премии городским чиновникам

Омские депутаты ограничили премии городским чиновникам

26 Октября 2017 г.
В проекте изменений в решение Горсовета были учтены претензии прокуратуры
Новости Омска: Товарооборот между Омской областью и Чехией вырос в четыре раза

Товарооборот между Омской областью и Чехией вырос в четыре раза

25 Октября 2017 г.
На рынок Омской области поставляется продукция чешских машиностроительных компаний
Новости Омска: Омские прокуроры проверят услуги «частного извоза» скорой помощи

Омские прокуроры проверят услуги «частного извоза» скорой помощи

23 Октября 2017 г.
С жительницы села потребовали деньги за доставку ее отца в больницу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омские министры направились в мэры

Омские министры направились в мэры

31 Октября 2017 г.
Сразу два министра подали документы для регистрации кандидатами на должность мэра Омска
Новости Омска: Прожиточный минимум омских пенсионеров повысили на 263 рубля

Прожиточный минимум омских пенсионеров повысили на 263 рубля

27 Октября 2017 г.
Последний раз прожиточный минимум пенсионеров повышали в январе 2016 года
Новости Омска: Омская прокуратура уличила СП «ТЭЦ-3» в сбросе вредных веществ в Иртыш

Омская прокуратура уличила СП «ТЭЦ-3» в сбросе вредных веществ в Иртыш

31 Октября 2017 г.
Директору АО «ТГК-11» Владиславу Полочанскому внесли представление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.