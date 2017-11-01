Сотрудникам «Мостовика» начали выплачивать зарплату

НПО «Мостовик» начало выплачивать долги по заработной плате своим бывшим работникам, сообщила пресс-служба регионального правительства. Мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года в объеме почти 9 млн рублей.

«После жесткого разговора в рабочем кабинете руководителя Омской области о недопустимости дальнейшего затягивания выплат бывшим работникам объединения „Мостовик“ предприятие начало гасить долги по зарплате. Врио губернатора Александр Бурков потребовал от руководства предприятия, находящегося в конкурсном управлении, ускорить процесс расчётов с трудовым коллективом по долгам. Выплаты начались немедленно», — сообщила пресс-служба правительства области.

Отмечается, что на конец прошлой недели «Мостовик» выплатил бывшим работникам задолженность по зарплате на сумму 13 млн рублей. В понедельник, 30 октября, мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года. 31 октября планируется направить более 20 млн рублей на погашение долгов по оплате труда.

Министерство труда и социального развития Омской области по поручению Буркова должно составить график погашения задолженности по зарплате и отслеживать его соблюдение.

Как отмечает портал «Омск здесь», о банкротстве предприятия было объявлено еще в 2014 году, а уже в 2015 начались массовые сокращения работников. До сих пор оставшимся без работы сотрудникам некогда огромного предприятия не выплатили положенную зарплату.

НПО «Мостовик» занималось проектированием объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения, строительством мостов, дорог, тоннелей, линий метрополитена. В реестр кредиторов в том числе входят Сбербанк, Альфа-банк и Газпромбанк, а также ФГБУ «ДСР» Управления делами президента РФ. На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.