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ФАС оштрафовала строительные фирмы за сговор на торгах по ремонту дорог в Омске

Главная Общество
Омск
08:56 3 Ноября 2017
общение, ремонт, дороги, фас, уфас
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Омское управление ФАС России оштрафовало за сговор трех участников торгов по ремонту участков дорожно-транспортной сети, сообщает портал «Омск здесь».

Наибольшие штрафы назначены стройфирмам «Континент» и «СтройТраст» — 8,86 и 4,19 млн рублей соответственно. Компания «Автодорсервис» должна будет выплатить 141,4 тыс. рублей. Должностные лица организаций-подрядчиков оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый.

Отмечается, что данные три компании заключили соглашение о совместном участии в трех электронных аукционах, соглашение было признано картелем. В аукционах на сумму 108 млн рублей контракты заключались с минимальным снижением цены с компанией «СтройТраст», а остальные организации не делали свои ценовые предложения или их заявки были отклонены. После заключения контрактов «СтройТраст» передавал все контракты по договорам субподряда компании «Автодорсервис», которая их выполняла по цене заключенных госконтрактов. Компании «СФ Континент» и «Автодорсервис» участвовали в электронных аукционах с одного IP-адреса и имели один номер телефона.

Добавим, в 2016 году дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил рекордные 7,7 млрд рублей.

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