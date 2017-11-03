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Экс-чиновника Омской области обвиняют в ущербе бюджету на 1 млрд рублей

Главная Общество
Омск
14:21 3 Ноября 2017
суд, происшествия, общество, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных отношений города Омска Вадима Меренкова о причинении ущерба государству на сумму около миллиарда рублей, сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

«Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

По информации портала «Омск здесь», с 2008 по 2012 годы Меренков совместно с бывшим директором департамента имущественных отношений Омска Юрием Гамбургом, предоставил по заведомо заниженной стоимости в собственность семи гражданам и одной фирме под огороды 26 земельных участков общей площадью более 5,5 гектар, а также земельный участок площадью более 21 гектара для организации зоны отдыха. В действительности на выделенной земле велась стройка жилья.

Помимо этого, Меренков не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства города, переданного в аренду ОАО «ОмскВодоканал». Так как получаемые за аренду деньги шли на модернизацию инфраструктуры, бездействие чиновника привело к увеличению износа оборудования.

В ходе расследования уголовного дела Меренков скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

После того, как в июне 2016 года его бывший коллега Юрий Гамбург был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, Меренков сдался омским следователям.

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