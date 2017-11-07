Двух экс-министров омского правительства отправят в колонию

В Первомайском районном суде Омска сегодня завершился процесс по делу двух бывших членов правительства региона – экс-министра финансов Риты Фоминой и экс-министра развития транспортного комплекса Олега Илюшина. Они обвинялись в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, два чиновника незаконно перечислили компании «Мостовик» 205 млн руб. из регионального бюджета. Как сообщил сайт «Омск Здесь», эти средства предназначались на строительство омского метро, но, как выяснил суд, в действительности пошли на перекредитование компании.

Кроме того, Олегу Илюшину вменялись в вину и еще ряд эпизодов, связанных со строительством Западного обхода, Красногорского гидроузла, а также с аукционом на поставку инертных материалов. По данным следствия, ущерб от действий экс-министра следствие оценило более чем в 1 млрд руб.

Оба фигуранта дела были признаны виновными и взяты под стражу в зале суда. Рита Фомина получила два года колонии общего режима, Олег Илюшин – шесть лет. Приговор в законную силу не вступил.