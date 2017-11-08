В Омске эвакуировали школу

В Омске сегодня утром поступили сообщения об эвакуации гимназии № 76, сообщает портал «Омск Здесь».

По словам родителей школьников, детей вывели с территории образовательного учреждения окольными путями. «Такая суета стоит вокруг, пожарки стоят, дети бегают и орут», – сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сейчас на месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Напомним, накануне из-за сообщений о минировании в Омске начали массово эвакуировать торговые центры – их оказалось около 40. Сегодня в полиции сообщили, что в ходе проверок опасных предметов обнаружено не было.