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В Омске эвакуировали школу

Главная Общество
Омск
12:37 8 Ноября 2017
школа, происшествия, общество, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Омске сегодня утром поступили сообщения об эвакуации гимназии № 76, сообщает портал «Омск Здесь».

По словам родителей школьников, детей вывели с территории образовательного учреждения окольными путями. «Такая суета стоит вокруг, пожарки стоят, дети бегают и орут», – сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сейчас на месте работают сотрудники полиции, проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Напомним, накануне из-за сообщений о минировании в Омске начали массово эвакуировать торговые центры – их оказалось около 40. Сегодня в полиции сообщили, что в ходе проверок опасных предметов обнаружено не было.

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