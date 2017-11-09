Дочь экс-депутата омского горсовета заявила, что занимала родителям на жилье в Германии

Недвижимость экс-депутата горсовета Василия Мамонтова в Германии стоила 38,7 млн рублей. Об этом сообщили представители прокуратуры во время заседания в Куйбышевском суде в среду, 8 ноября.

Напомним, у супругов Мамонтовых требуют изъять в доход государства недвижимость — квартиру в Дюссельдорфе, купленную за 602 тыс. евро. По словам сотрудников прокуратуры, эта сумма намного превысила доходы семьи за три предшествующих года и не была отражена в справках о доходах и расходах за 2015 год.

Как сообщает портал «Омск здесь», на суде выяснились новые подробности покупки дорогостоящей квартиры. Дочь Василия Мамонтова Мария Новикова сообщила, что она помогла родителям приобрести дорогостоящую недвижимость, заняв им денег. По словам Новиковой, она заняла родителям 7,6 млн руб., не оформляя никаких документов.

Дочь экс-депутата работает врачом в областном кожно-венерологическом диспансере, зарабатывая 45 тыс. руб. в месяц. Возглавляет медучреждение ее муж — Юрий Новиков. Одновременно Мария Новикова владеет 50% в ООО «Компас», которое сдает в аренду офисные помещения в историческом здании на Герцена, 16.

Следующее заседание суда состоится в конце ноября — за это время ответчикам нужно будет собрать доказательства законности доходов Мамонтова.

Фото: «Омск здесь»