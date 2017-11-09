9 ноября
Омск
погода 0 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.7
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Глава СК Бастрыкин встретился в потерпевшими по делу об обрушении омской казармы

Главная Общество
Омск
11:39 9 Ноября 2017
омск, следствие, солдаты, обрушение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в минувшую среду встретился с представителями семи регионов, в том числе Омской области, пожаловавшихся главе ведомства на процессуальные решения, принятые по уголовным делам и доследственным проверкам.

Как сообщили в пресс-службе СК России, всего на приеме у Александра Бастрыкина побывали 19 человек из Краснодарского края, Республики Дагестан, а также из Москвы, Московской, Нижегородской, Омской и Ростовской областей.

- По решению председателя были приняты и те граждане, которые не были включены  в первоначальный регламент, - добавили в ведомстве.

По информации «Омск Здесь», в числе попавших на прием к Александру Бастрыкину – омичи, родные пострадавших при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Светлом. Они рассказали главе СК РФ о затягивании следствия по делу.

Напомним,  трагедия в Омске произошла 12 июля 2015 года. Под обвалившимися перекрытиями здания казармы погибли 24 молодых десантника, еще около 20 солдат получили травмы. Производство по уголовному делу до сих пор не закончено. Потерпевшие опасаются, что фигуранты дела – строители казармы (казарма строилась в 1975 году, - прим. Sibnovosti.ru) - так и не отправятся в тюрьму, поскольку срок давности истечет к моменту обвинительного приговора.

Кроме того, потерпевших не устраивает, что на скамье подсудимых могут оказаться бывший начальник 242-го центра полковник Олег Пономарев и его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко, которые «в силу своих должностных обязанностей, знаний и служебной практики в принципе не могли определить, что строительные конструкции объекта находятся в аварийном состоянии». Ранее потерпевшие записали несколько видеообращений в защиту офицеров, однако они не были услышаны ни ГВСУ СКР, ни Главной военной прокуратурой.

В Следственном комитете отметили, что поступившие в ходе приема обращения будут рассмотрены.

- В каждом конкретном случае Александр Бастрыкин поручил объективно изучить все изложенные заявителями доводы, заверив обратившихся в том, что обоснованность и законность  решений будет находиться под его личным контролем, - пояснили в пресс-службе СК.

Фото: Следственный комитет РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Дочь экс-депутата омского горсовета заявила, что занимала родителям на жилье в Германии

Дочь экс-депутата омского горсовета заявила, что занимала родителям на жилье в Германии

9 Ноября 2017 г.
Недвижимость экс-депутата горсовета в Германии стоила 38,7 млн рублей
Новости Омска: В Омске эвакуировали школу

В Омске эвакуировали школу

8 Ноября 2017 г.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции
Новости Омска: Двух экс-министров омского правительства отправят в колонию

Двух экс-министров омского правительства отправят в колонию

7 Ноября 2017 г.
Рите Фоминых и Олегу Илюшину вынесен обвинительный приговор
Новости Омска: Потерпевшие по делу об обрушении омской казармы дошли до главы СКР

Потерпевшие по делу об обрушении омской казармы дошли до главы СКР

7 Ноября 2017 г.
Александр Бастрыкин может встретиться с потерпевшими уже 8 октября
Новости Омска: Экс-чиновника Омской области обвиняют в ущербе бюджету на 1 млрд рублей

Экс-чиновника Омской области обвиняют в ущербе бюджету на 1 млрд рублей

3 Ноября 2017 г.
В ходе расследования уголовного дела Меренков скрылся от органов следствия
Новости Омска: ФАС оштрафовала строительные фирмы за сговор на торгах по ремонту дорог в Омске

ФАС оштрафовала строительные фирмы за сговор на торгах по ремонту дорог в Омске

3 Ноября 2017 г.
Наибольшие штрафы назначены стройфирмам «Континент» и «СтройТраст»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Обвиненный в неуплате 21 млн рублей налогов гендиректор нефтезавода оштрафован омским судом

Обвиненный в неуплате 21 млн рублей налогов гендиректор нефтезавода оштрафован омским судом

8 Ноября 2017 г.
Размер штрафа составил 200 тыс. рублей
Новости Омска: 33 альбома «Гражданской обороны» впервые выложат на стриминговых сервисах

33 альбома «Гражданской обороны» впервые выложат на стриминговых сервисах

8 Ноября 2017 г.
Записи будут доступны пользователям 11 ноября
Новости Омска: Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

7 Ноября 2017 г.
Пока конкурсная комиссия зарегистрировала только 20 кандидатов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.