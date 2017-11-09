Глава СК Бастрыкин встретился в потерпевшими по делу об обрушении омской казармы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в минувшую среду встретился с представителями семи регионов, в том числе Омской области, пожаловавшихся главе ведомства на процессуальные решения, принятые по уголовным делам и доследственным проверкам.

Как сообщили в пресс-службе СК России, всего на приеме у Александра Бастрыкина побывали 19 человек из Краснодарского края, Республики Дагестан, а также из Москвы, Московской, Нижегородской, Омской и Ростовской областей.

- По решению председателя были приняты и те граждане, которые не были включены в первоначальный регламент, - добавили в ведомстве.

По информации «Омск Здесь», в числе попавших на прием к Александру Бастрыкину – омичи, родные пострадавших при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Светлом. Они рассказали главе СК РФ о затягивании следствия по делу.

Напомним, трагедия в Омске произошла 12 июля 2015 года. Под обвалившимися перекрытиями здания казармы погибли 24 молодых десантника, еще около 20 солдат получили травмы. Производство по уголовному делу до сих пор не закончено. Потерпевшие опасаются, что фигуранты дела – строители казармы (казарма строилась в 1975 году, - прим. Sibnovosti.ru) - так и не отправятся в тюрьму, поскольку срок давности истечет к моменту обвинительного приговора.

Кроме того, потерпевших не устраивает, что на скамье подсудимых могут оказаться бывший начальник 242-го центра полковник Олег Пономарев и его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко, которые «в силу своих должностных обязанностей, знаний и служебной практики в принципе не могли определить, что строительные конструкции объекта находятся в аварийном состоянии». Ранее потерпевшие записали несколько видеообращений в защиту офицеров, однако они не были услышаны ни ГВСУ СКР, ни Главной военной прокуратурой.

В Следственном комитете отметили, что поступившие в ходе приема обращения будут рассмотрены.

- В каждом конкретном случае Александр Бастрыкин поручил объективно изучить все изложенные заявителями доводы, заверив обратившихся в том, что обоснованность и законность решений будет находиться под его личным контролем, - пояснили в пресс-службе СК.

Фото: Следственный комитет РФ