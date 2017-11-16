Многодетные семьи в Омской области будут ежемесячно получать по 9 тыс. рублей

Правительство Омской области ввело дополнительную меру социальной поддержки семей, у которых родится третий или последующий ребенок. Многодетные семьи в течение трех лет будут получать денежную выплату в размере региональной величины прожиточного минимума на детей, что за три года составит 335,6 тыс. рублей. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В денежном выражении объем ежемесячной выплаты составит 9,3 тыс. рублей.

В 2018 году на эти цели из областного бюджета будет выделено 187,2 млн рублей и 121,2 млн рублей — из федерального. Всего за три года на поддержку таких семей будет направлен почти 1 млрд рублей.

Семьи, получившие аналогичную поддержку за рождение ребенка в 2013 году (такая мера поддержки тогда также применялась), не смогут воспользоваться ею во второй раз, например за рождение последующего ребенка. Сейчас в регионе проживает 26 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 88 тыс. детей.

В Омской области многодетные семьи пользуются 50-процентной скидкой на оплату коммунальных услуг, бесплатным проездом в общественном транспорте и правом раз в месяц посетить государственные спортивные и культурные учреждения.