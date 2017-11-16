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Владимир Путин вручил госнаграды сибирским экс-губернаторам

Главная Общество
Омск
07:28 16 Ноября 2017
путин, награда, общество, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Ее гостями стали пять десятков россиян, добившихся высоких результатов в своей деятельности. В числе награжденных — бывшие губернаторы сибирских регионов.

В частности, бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский был удостоен ордена Александра Невского. Экс-главы Омской и Новосибирской областей Виктор Назаров и Владимир Городецкий получили ордена Дружбы.

Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов, которые будут работать на новых местах.

«Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — обратился Путин к награжденным экс-губернаторам.

Ранее глава государства заявлял, что каждый из губернаторов на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. Также Путин отметил, что сам он продолжит воспринимать бывших глав регионов как членов своей команды.

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