Экс-глава Исилькуля оштрафован за переселение людей в аварийные дома

В Омской области к штрафу 400 тыс. рублей приговорен бывший мэр города Исилькуль Николай Илюшкин. Как сообщили в региональной прокуратуре, экс-чиновник обвинялся в халатности.

По данным ведомства, в июле 2015 года администрация города Исилькуль заключила муниципальный контракт на приобретение у ООО «ВЛ Спецстрой» жилья в пяти двухквартирных домах по улице Партизанская. В них должны были жить люди, переселенные из аварийного жилья. Бывший глава Исилькульского городского поселения подписал разрешения на строительство домов по проектной документации, которая не прошла экспертизу.

«В дальнейшем, зная об имеющихся существенных нарушениях, допущенных при строительстве (согласно экспертизе фундамент, стены и кровля построенных помещений фактически находились в аварийном и опасном для жизни граждан состоянии), подписал акты технической готовности домов, послужившие основанием для оплаты приобретаемого жилья ООО „ВЛ Спецстрой“», — сказано в сообщении.

После того, как людей переселили в эти дома, прокуратура вносила в администрацию города представление. Тогда муниципалитет через суд потребовал от застройщика устранения строительных недостатков.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что недостатки до сих пор не устранены, застройщик ссылается на отсутствие средств. Люди продолжают жить в предоставленных квартирах, сообщает портал «Омск здесь».

Экс-чиновник вину не признал. Гособвинитель требовал лишить Илюшкина свободы на 3,5 года по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Но суд решил оштрафовать Илюшкина на 400 тысяч по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением ущерба в особо крупном размере), кроме того, он не сможет занимать руководящие должности в течение двух лет.

Кроме того, расследуется уголовное дело по факту хищения исполняющим в данный момент обязанности руководителя компании-застройщика у администрации Исилькуля 7 млн рублей, которые были выделены из регионального и федерального бюджетов для строительства домов.