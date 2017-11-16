Уходящему временному главе Омска на прощание выплатят 700 тыс. рублей

Готовящемуся покинуть пост исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову выплатят почти 700 тыс. рублей за четыре месяца пребывания в должности градоначальника.

Как пишет «Омск Здесь», соответствующие изменения в городской бюджет в четверг принял профильный комитет Омского городского совета. В соответствии с изменениями, увеличиваются ассигнования на выплату заработной платы первому заместителю мэра Омска - Сергею Фролову. Дополнительно на его зарплату направлено 699 тыс. 519 рублей и 64 копейки. Зарплату увеличивают в связи с тем, что Сергей Фролов исполнял обязанности мэра Омска с 20 июля 2017 года. Он продолжит управлять городом до 22 ноября, а после перейдет на работу в облправительство, где займет пост заместителя председателя правительства Омской области.

Напомним, в минувший вторник в ходе рабочей встречи Александр Бурков предложил Сергею Фролову войти в состав кабинета министров в должности заместителя председателя правительства и курировать блок строительства, жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора. Глава региона пояснил градоначальнику, что в составе облправительства ему предстоит решать проблемы дольщиков, доступности жилья, обеспечения коммунальными услугами сел, газификацией и развитием транспортной сети региона. Сергей Фролов назвал предложение неожиданным, однако тут же согласился.

Фото: «Омск Здесь»