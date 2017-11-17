В Омске начался суд над экс-министром Меренковым

В Центральном районном суде Омска начался процесс по делу бывшего министра имущественных отношений региона Вадима Меренкова, обвиненного в махинациях с земельными участками, сбежавшего и два года скрывавшегося, а затем добровольно сдавшегося силовикам.

Как пишет «Омск Здесь», заседание по делу Вадима Меренкова началось с предварительных слушаний, назначенных по ходатайству защитника бывшего чиновника Андрея Мотовилова. Согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, они проходят в закрытом от прессы режиме.

Напомним, 49-летнему экс-министру были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, с 2008 года по 2012 год он, занимая на тот момент должность первого заместителя директора депимущества омской мэрии незаконно отдал по заниженной стоимости семи физлицам и одной фирме 26 земельных участков в Чукреевке «под огороды». Еще один участок получило ООО «Крона» для организации зоны отдыха. Кроме того, следователи собрали доказательства того, что с 2009 года по 2012 год Вадим Меренков ни разу не повышал аренду «ОмскВодоканалу» за пользование муниципальным хозяйством. Общий ущерб бюджету от действий чиновника составил почти 1,1 млрд рублей.

В марте 2014 года Вадим Меренков, будучи под следствием, сбежал из московской больницы от силовиков, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В сентябре 2016 года чиновник внезапно сам пришел к омским следователям с повинной.

Фото: «Омск Здесь»