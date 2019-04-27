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Омское ДТП привело к гибели четырех человек

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Омск
14:23 27 Апреля 2019
дтп, погиб, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупное ДТП с человеческими жертвами зарегистрировано в Омске вчера вечером. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел на Красноярском тракте. Недалеко от завода «Пластмасс» столкнулись легковые Renault и Mitsubishi. Они двигались навстречу друг другу. В результате, четыре человека погибло. Еще четверых доставили в больницы.

«Трое доставлены в городскую клиническую больницу № 1 им. Кабанова, два в состоянии средней степени тяжести, одна женщина – в тяжелом. Ребенок четырех лет в крайне тяжелом состоянии доставлен в городскую детскую клиническую больницу №3», - рассказали ТАСС в минздраве Омской области.

По данным сайта «Омск Здесь», в феврале 2019 года на Красноярском тракте насмерть сбили мужчину. После этого омичи обратились в соцсетях к мэру Оксане Фадиной с просьбой установить там уличное освещение.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

 

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