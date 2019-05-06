Казармы для будущих десантников в Омске достроят к сентябрю

Строительство трех казарм в 242-м учебном центре Воздушно-десантных войск будет завершено к сентябрю 2019 года. Такое обещание дал заместитель командующего ВДВ по строительству Леонид Шевченко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сроки завершения работ были названы в ходе рабочей поездки в Омск первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова. По данным генерал-майора Шевченко, две казармы будут рассчитаны на 330 человек, еще одна – на 400. В свою очередь, Руслан Цаликов, как сообщает портал правительства Омской области, поручил завершить до конца 2020 года строительство медицинского пункта и спортивно-тренировочного комплекса.

Как писали Sibnovosti.ru, 12 июля 2015 года под обвалившимися перекрытиями здания казармы 242-го учебного центра ВДВ погибло 24 молодых десантника, еще около 20 человек получили травмы.

Фото: портал правительства Омской области