8 мая
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Проект МКР-Медиа «Современный русский» станет участником Международной научной конференции в МГУ

Главная Общество
Омск
14:00 8 Мая 2019
омск, москва, обучение
версия для печати Ico_print

Проект МКР-Медиа «Современный русский» станет участником Международной научной конференции «Настоящее и будущее стилистики», которая пройдет на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова.

Международный информационно-просветительский проект с его уникальными образовательными интернет-ресурсами в контексте данного научного форума будет рассмотрен как пластичный мультимедийный гипертекст. В пользу такого определения говорит наличие связанных мультимедийных площадок проекта:

* портала-эксперта http://www.oshibok-net.ru, признанного лучшим в России интернет-ресурсом по филологии (по данным Автоматизированной системы сравнительной оценки),

* страницы вопросов и ответов службы экстренной лингвистической помощи https://ask.fm/russian,

* мультимедийного лингвострановедческого ресурса для иностранцев «Ближе к России»,

* созданных в проекте просветительских аудио- и видеоматериалов по русскому языку,

* контента страниц проекта в популярных соцсетях.

При неизменной основной цели – помогать в стремлении изучать русскую филологию, повышать уровень речевой культуры пользователей – «Современный русский» предлагает целый спектр разнообразных и актуальных информационно-просветительских материалов, которые образуют оригинальный и востребованный образовательный контент.

В конференции, которая будет работать 13 и 14 мая, примут участие ученые из Австрии, Афганистана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Казахстана, Китая, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, США, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии. Российские участники прибудут на конференцию из 27 городов.

Научная программа конференции весьма насыщенна. В ходе пленарных и секционных заседаний будут подробно рассмотрены актуальные вопросы теоретической и прикладной стилистики, особое внимание будет уделено современному развитию медиа- и интернет-стилистики.

Основные темы для обсуждения на конференции:

Инновации в стилистике.

Стилистика в процессе (анти)глобализации.

Положительные и отрицательные тенденции в стилях и в науке о стилях.

Корпусная стилистика.

Сопоставительная стилистика: новые контрастивные и интегративные тенденции в европейских языках.

Медиастилистика и интернет-стилистика.

Функциональная стилистика и перспективы ее развития.

Стилистика и риторика: интеграция vs дифференциация.

Дискурсивная стилистика.

В рамках конференции будет проведен совместный с Дискурсологической комиссией МКС круглый стол «Дискурс, стиль и исследовательские возможности современной лингвистики».

Организаторы конференции - Стилистическая комиссия Международного комитета славистов (МКС) и факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Казармы для будущих десантников в Омске достроят к сентябрю

Казармы для будущих десантников в Омске достроят к сентябрю

6 Мая 2019 г.
Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов совершил поездку в Омск
Новости Омска: Омское ДТП привело к гибели четырех человек

Омское ДТП привело к гибели четырех человек

27 Апреля 2019 г.
Еще четверо доставлены в больницы
Новости Омска: Для расчетов в омском транспорте появятся брелоки «Омка»

Для расчетов в омском транспорте появятся брелоки «Омка»

10 Апреля 2019 г.
Новый способ оплаты успешно прошел тестирование
Новости Омска: Омичам напомнили об опасности туляремии

Омичам напомнили об опасности туляремии

8 Апреля 2019 г.
В этом году в регионе зарегистрировано четыре случая
Новости Омска: В омском здравоохранении в дефиците сотни специалистов

В омском здравоохранении в дефиците сотни специалистов

28 Марта 2019 г.
Больше всего требуется медсестер и участковых
Новости Омска: Руководитель омских «Черноглазовских мельниц» стал фигурантом уголовного дела

Руководитель омских «Черноглазовских мельниц» стал фигурантом уголовного дела

21 Марта 2019 г.
Его подозревают в сокрытии средств от уплаты налогов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356