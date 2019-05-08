Проект МКР-Медиа «Современный русский» станет участником Международной научной конференции в МГУ

Проект МКР-Медиа «Современный русский» станет участником Международной научной конференции «Настоящее и будущее стилистики», которая пройдет на журфаке МГУ им. М.В. Ломоносова.

Международный информационно-просветительский проект с его уникальными образовательными интернет-ресурсами в контексте данного научного форума будет рассмотрен как пластичный мультимедийный гипертекст. В пользу такого определения говорит наличие связанных мультимедийных площадок проекта:

* портала-эксперта http://www.oshibok-net.ru, признанного лучшим в России интернет-ресурсом по филологии (по данным Автоматизированной системы сравнительной оценки),

* страницы вопросов и ответов службы экстренной лингвистической помощи https://ask.fm/russian,

* мультимедийного лингвострановедческого ресурса для иностранцев «Ближе к России»,

* созданных в проекте просветительских аудио- и видеоматериалов по русскому языку,

* контента страниц проекта в популярных соцсетях.

При неизменной основной цели – помогать в стремлении изучать русскую филологию, повышать уровень речевой культуры пользователей – «Современный русский» предлагает целый спектр разнообразных и актуальных информационно-просветительских материалов, которые образуют оригинальный и востребованный образовательный контент.

В конференции, которая будет работать 13 и 14 мая, примут участие ученые из Австрии, Афганистана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Казахстана, Китая, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, США, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Эстонии. Российские участники прибудут на конференцию из 27 городов.

Научная программа конференции весьма насыщенна. В ходе пленарных и секционных заседаний будут подробно рассмотрены актуальные вопросы теоретической и прикладной стилистики, особое внимание будет уделено современному развитию медиа- и интернет-стилистики.

Основные темы для обсуждения на конференции:

Инновации в стилистике.

Стилистика в процессе (анти)глобализации.

Положительные и отрицательные тенденции в стилях и в науке о стилях.

Корпусная стилистика.

Сопоставительная стилистика: новые контрастивные и интегративные тенденции в европейских языках.

Медиастилистика и интернет-стилистика.

Функциональная стилистика и перспективы ее развития.

Стилистика и риторика: интеграция vs дифференциация.

Дискурсивная стилистика.

В рамках конференции будет проведен совместный с Дискурсологической комиссией МКС круглый стол «Дискурс, стиль и исследовательские возможности современной лингвистики».

Организаторы конференции - Стилистическая комиссия Международного комитета славистов (МКС) и факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.