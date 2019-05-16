Причиной пожара на омском мусорном полигоне может быть поджог

В Омске произошел пожар на крупнейшем городском мусорном полигоне, расположенном в Кировском округе. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о пожаре поступило в главное управление МЧС по Омской области вчера около 19:00. По данным службы информации «Радио Сибирь», площадь пожара составила 2 га, а дым от горения распространился на несколько километров.

У полигона работает мусоросортировочный завод ООО «Магнит» – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предприятие не пострадало.

Как сообщает сайт «Омск Здесь» со ссылкой на представителя компании, в «Магните» считают, что причиной пожара стал поджог. Сотрудники регоператора, по их словам, заметили поджигателей, которые успели скрыться.

ООО «Магнит» готовит обращение в правоохранительные органы.