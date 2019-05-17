Омским школам запретили собирать деньги на переделку заборов

Мэр Омска Оксана Фадина пригрозила увольнением директорам школ в случае, если с родителей учеников будут собирать деньги на переделку школьных заграждений. О позиции муниципалитета в этом вопросе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее городские власти отдали распоряжение спилить острые пики на металлических заборах, ограждающих школьные территории. Такое решение было принято после того, как учащийся напоролся на штырь, когда пытался перебраться через забор гимназии №88.

После этого стали появляться сообщения о том, что в одной из школ ее руководители дали указание собирать деньги на эти работы с родителей учеников.

«Главы школ, которые будут так делать, могут запросто лишиться работы», - сообщили в мэрии сайту «Омск Здесь».

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Омской области