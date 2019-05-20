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Омский «Магнит» заплатит за сведения о поджигателях мусорного полигона

Главная Общество
Омск
10:38 20 Мая 2019
мусор, пожар, вознаграждение
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Магнит» пообещало вознаграждение тому, кто сообщит о поджигателях мусорного полигона в Кировском округе Омска. Компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар на свалке вспыхнул вечером 15 мая. Его площадь составила 2 га, а дым от горения распространился на несколько километров. Пожарным и сотрудникам «Магнита» пришлось заниматься тушением до утра 16 мая. Работы на мусорном полигоне продолжаются до сих пор – спецтехника ликвидирует очаги тления.

По данным регоператора, пожар стал следствием поджога.

«За предоставление в правоохранительные органы ценной достоверной информации, которая приведет к задержанию лиц, совершивших поджог, компания заплатит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей», - объявили в «Магните».

Фото: сайт ООО «Магнит»


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