Омский «Магнит» заплатит за сведения о поджигателях мусорного полигона

ООО «Магнит» пообещало вознаграждение тому, кто сообщит о поджигателях мусорного полигона в Кировском округе Омска. Компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар на свалке вспыхнул вечером 15 мая. Его площадь составила 2 га, а дым от горения распространился на несколько километров. Пожарным и сотрудникам «Магнита» пришлось заниматься тушением до утра 16 мая. Работы на мусорном полигоне продолжаются до сих пор – спецтехника ликвидирует очаги тления.

По данным регоператора, пожар стал следствием поджога.

«За предоставление в правоохранительные органы ценной достоверной информации, которая приведет к задержанию лиц, совершивших поджог, компания заплатит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей», - объявили в «Магните».

Фото: сайт ООО «Магнит»