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Модель из Омска попала в список российского Forbes

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Омск
09:55 22 Мая 2019
модель, список, журнал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Уроженка Омска Кристина Грикайте попала в список самых перспективных молодых россиян. Его составило российское издание Forbes, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Издание опубликовало список «30 до 30». Для того, чтобы попасть в него, россияне, не достигшие 30 лет, должны были получить известность на мировом уровне. Как отмечает сайт «Омск Здесь», всего журнал объявил 10 номинаций.

В категорию «Мода и дизайн» попала 18-летняя модель Кристина Грикайте. Это не первое ее появление на страницах статусного издания. Ранее ее фото несколько раз публиковалось на обложке журнала «Vogue Россия».

Кристина Грикайте живет и работает в США.

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