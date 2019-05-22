Модель из Омска попала в список российского Forbes

Уроженка Омска Кристина Грикайте попала в список самых перспективных молодых россиян. Его составило российское издание Forbes, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Издание опубликовало список «30 до 30». Для того, чтобы попасть в него, россияне, не достигшие 30 лет, должны были получить известность на мировом уровне. Как отмечает сайт «Омск Здесь», всего журнал объявил 10 номинаций.

В категорию «Мода и дизайн» попала 18-летняя модель Кристина Грикайте. Это не первое ее появление на страницах статусного издания. Ранее ее фото несколько раз публиковалось на обложке журнала «Vogue Россия».

Кристина Грикайте живет и работает в США.