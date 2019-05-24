Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

Во время праздника в честь последнего звонка в омской школе №147 в одном из помещений рухнула штукатурка. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент случился в минувший четверг, 23 мая. В школе шел концерт, когда с потолка посыпалась штукатурка.

По данным следственного управления СКР по Омской области, пострадала одна из школьниц. Она получила ушибы.

«В ходе проверки будут установлены причины обрушения, когда и кем проводился ремонт в здании», - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте образования омской мэрии сайту «Омск Здесь» сообщили, что родители претензий к образовательной организации не имеют.