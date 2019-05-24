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Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

Главная Общество
Омск
13:53 24 Мая 2019
школа, следствие, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Во время праздника в честь последнего звонка в омской школе №147 в одном из помещений рухнула штукатурка. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент случился в минувший четверг, 23 мая. В школе шел концерт, когда с потолка посыпалась штукатурка.

По данным следственного управления СКР по Омской области, пострадала одна из школьниц. Она получила ушибы.

«В ходе проверки будут установлены причины обрушения, когда и кем проводился ремонт в здании», - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте образования омской мэрии сайту «Омск Здесь» сообщили, что родители претензий к образовательной организации не имеют.

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