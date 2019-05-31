В июне в Сибири повысится угроза лесных пожаров

Параметры пожарной опасности в лесах целого ряда сибирских регионов в июне могут быть превышены. Об этом предупредило министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Сибирском федеральном округе такой прогноз отнесен ко всей территории Омской области. Кроме того, превышение параметров ожидается на юге Новосибирской области, на западе Алтайского края и Республики Алтай, а также в ряде районов Красноярского края, Иркутской области и Республики Тува. В Дальневосточном федеральном округе требует особого внимания ситуация в центральной части Республики Бурятия и на западе Забайкальского края.

«Прогноз основывается на взаимосвязи между данными Росгидромета о фактической гидро- и метео- обстановке в мае 2019 г., долгосрочным прогнозом температуры и осадков на предстоящий месяц и собственными многолетними наблюдениями за горимостью лесов», - говорится в сообщении минприроды РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, апрельские природные пожары в Забайкалье нанесли ущерб в размере примерно 1 млрд руб. Борьба с огненной стихией продолжается в эти дни в Иркутской области. Только за 30 мая, по данным правительства региона, на землях лесного фонда было ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 2,2 тыс га.

Фото: официальный портал Иркутской области