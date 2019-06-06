Представлен проект реконструкции омского острога

Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры представило проект реконструкции острога в Омске. Здесь отбывал наказание великий русский писатель Федор Достоевский, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект опубликован на странице отделения в соцсети «ВКонтакте».

«Есть разные предложения, показывать фундамент под стеклом и рассказывать об исторических событиях, либо частично восстановить исторические казармы, одна из которых может быть даже в разрезе. Представляем выдержки из проекта благоустройства. Считаем, что парк должен быть наполнен историческими объектами…», - говорится в сопроводительной записи к документам.

Проект предусматривает воссоздание исторических зданий, формирование сети дорожек и тропинок, устройство площадок для отдыха с садово-парковыми диванами. В пешеходной зоне предполагается использовать как тротуарную плитку, так и асфальтобетонное покрытие.

Федор Достоевский был заключен в омском остроге с 1850 по 1854 годы. Под впечатлением от этого периода создано произведение «Записки из Мертвого дома».

Фото: страница омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте»