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Представлен проект реконструкции омского острога

Главная Общество
Омск
13:03 6 Июня 2019
реконструкция, писатель, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры представило проект реконструкции острога в Омске. Здесь отбывал наказание великий русский писатель Федор Достоевский, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект опубликован на странице отделения в соцсети «ВКонтакте».

«Есть разные предложения, показывать фундамент под стеклом и рассказывать об исторических событиях, либо частично восстановить исторические казармы, одна из которых может быть даже в разрезе. Представляем выдержки из проекта благоустройства. Считаем, что парк должен быть наполнен историческими объектами…», - говорится в сопроводительной записи к документам.  

Проект предусматривает воссоздание исторических зданий, формирование сети дорожек и тропинок, устройство площадок для отдыха с садово-парковыми диванами. В пешеходной зоне предполагается использовать как тротуарную плитку, так и асфальтобетонное покрытие.

Федор Достоевский был заключен в омском остроге с 1850 по 1854 годы. Под впечатлением от этого периода создано произведение «Записки из Мертвого дома».

Фото: страница омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в соцсети «ВКонтакте»

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