Центр ядерной медицины откроют в Омске

Cоглашение о его создании глава Омской области Александр Бурков подписал на Петербургском международном экономическом форуме с ГК «МедИнвестГрупп».

По условиям соглашения, группа компаний инвестирует в проект 300 млн рублей - в его оснащение и обучение врачей.

Губернатор, со своей стороны, заявил о готовности регионального правительства оказать всяческую поддержку данному проекту. Рассматривается несколько вариантов площадок для размещения центра.

Его появление расширит возможности региона по диагностике онкологических заболеваний. Первого пациента рассчитывают принять уже в 2020 году. Ежегодно методом позитронной эмиссионной и компьютерной томографии можно будет проводить исследования 6 тыс. пациентам в том числе и в рамках ОМС, сообщает «Радио Сибирь».