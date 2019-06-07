7 июня
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Центр ядерной медицины откроют в Омске

Главная Общество
Омск
12:24 7 Июня 2019
омск, медицина, центр
версия для печати Ico_print

Cоглашение о его создании глава Омской области Александр Бурков подписал на Петербургском международном экономическом форуме с ГК «МедИнвестГрупп».

По условиям соглашения, группа компаний инвестирует в проект 300 млн рублей - в его оснащение и обучение врачей.

Губернатор, со своей стороны, заявил о готовности регионального правительства оказать всяческую поддержку данному проекту. Рассматривается несколько вариантов площадок для размещения центра.

Его появление расширит возможности региона по диагностике онкологических заболеваний. Первого пациента рассчитывают принять уже в 2020 году. Ежегодно методом позитронной эмиссионной и компьютерной томографии можно будет проводить исследования 6 тыс. пациентам в том числе и в рамках ОМС, сообщает «Радио Сибирь».

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Представлен проект реконструкции омского острога

Представлен проект реконструкции омского острога

6 Июня 2019 г.
Здесь отбывал наказание Федор Достоевский
Новости Омска: В июне в Сибири повысится угроза лесных пожаров

В июне в Сибири повысится угроза лесных пожаров

31 Мая 2019 г.
Минприроды РФ предупредило об ожидаемом превышении параметров пожарной опасности
Новости Омска: Президент подписал закон о праве родственников посещать больных в реанимации

Президент подписал закон о праве родственников посещать больных в реанимации

30 Мая 2019 г.
На проблему обратила внимание омичка Ольга Рыбковская
Новости Омска: Омич выловил щуку весом 9,35 кг

Омич выловил щуку весом 9,35 кг

28 Мая 2019 г.
Удача улыбнулась рыбаку на Иртыше в районе ул. Комбинатской
Новости Омска: Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

Штукатурка в омской школе обвалилась по последнему звонку

24 Мая 2019 г.
Следственные органы проводят проверку в школе №147
Новости Омска: Модель из Омска попала в список российского Forbes

Модель из Омска попала в список российского Forbes

22 Мая 2019 г.
Кристина Грикайте отмечена в номинации «Мода и дизайн»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В Омской области возрождение «Мостовика» связывают с АФК «Система»

В Омской области возрождение «Мостовика» связывают с АФК «Система»

6 Июня 2019 г.
Регион и корпорация подписали соглашение о сотрудничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356