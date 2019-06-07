Омичка выиграла «Миссис Россия Мира – 2019»

Омичка Екатерина Кузнецова стала победителем конкурса красоты для замужних дам и матерей «Миссис Россия Мира – 2019». Его итоги были подведены вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Екатерина занимает руководящую должность в строительной компании, сообщает сайт «Омск Здесь». У нее два высших образования и четверо детей. Омичка знает английский язык и еще занимается фотосъемкой новорожденных.

На сайте конкурса в качестве его финалисток указаны 51 россиянка. Из них шестеро представляли города Сибирского федерального округа. «Миссис Россия Мира – 2019» является отборочным соревнованием для Missis World.