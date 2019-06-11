Омские полицейские за два дня пристроили 5 котят, родившихся в подвале патрульно-постовой службы. 8 июня в паблике полиции появилось объявление о раздаче котят, сообщает «Радио Сибирь».

Неожиданно окотилась кошка, Мурка, охраняющая здание 5-го батальона ППС УМВД от грызунов. Кошка прятала котят в подвале, пока все семейство не выдала мяуканьем кошка Сирена. Кроме нее на свет появились Шторм, Белла, Кира и Мила.

Двух котят пристроили к пенсионеру, знакомому сотрудника полиции. В остальных случаях откликнулись отзывчивые омички.

Фото с сайта lurkmore.to