Электронный каталог пословиц, поговорок и крылатых выражений «Образы русского слова» обновился

Электронный каталог пословиц, поговорок и крылатых выражений «Образы русского слова», размещенный на портале международного информационно-просветительского проекта «МКР-Медиа» «Современный русский», обновился. Всем посетителям официального сайта доступны иллюстрированные пословицы, поговорки и крылатые выражения о языке и речи с подсказками и комментариями лингвистов. Пословице, поговорке или крылатому выражению для лучшего их понимания соответствует не только рисунок, но и небольшой текст, позволяющий истолковать смысл высказывания. Это особенно важно для тех, кто интересуется культурой России, изучает русский язык как иностранный. Кстати, специально для иностранных читателей тексты снабжены необходимыми примечаниями, которые помогают понять смысл отдельных слов и выражений.

В обновленном электронном каталоге «Образы русского слова» собраны пословицы, поговорки, крылатые выражения о языке и речи, проиллюстрированные рисунками юных сибиряков, воспитанников художественных школ и школ искусств. Участники конкурса «Палитра русского языка» создали свои работы специально для международного информационно-просветительского проекта «Современный русский», широко известного в России и за её пределами.

Подробнее о деятельности «Современного русского» - на портале http://www.oshibok-net.ru и в социальных сетях проекта.