Дожди довели ситуацию в Омской области до чрезвычайной

Режим ЧС введен на всей территории Омской области из-за переувлажнения почвы. О соответствующем решении правительства региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным руководства области, почва на глубине 10-12 см примерно три недели находится в сильно избыточном увлажненном состоянии. Это может привести к тому, что посев яровых культур станет невозможен.

«Режим ЧС уже был введен в Тарском и Называевском районах, более чем в 7 раз превышена месячная норма осадков в Саргатском и Тюкалинском районах. Всего под угрозой затопления находятся 12 районов области», - уточнили в омском минсельхозе.

По данным портала областного правительства, для скорейшего высыхания почвы на переувлажненных участках будут отводить воды и скашивать растительность. К этим работам предполагается приступить в ближайшее время.

К 13 июня посев яровых культур был проведен на площади 2,6 млн га, или 97,2% от плана. На совещании, состоявшемся в этот день, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа заявил, что посевная должна быть завершена в течение недели.

Фото: портал правительства Омской области