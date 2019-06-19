Омское метро решили лучше охранять от диггеров

Уровень воды в омском метрополитене не превышает нормативный показатель. Так в министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий региона отреагировали на заплыв диггеров по тоннелю недостроенного объекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О том, что по тоннелям метро можно передвигаться на надувной лодке, сообщил автор поста на странице «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Сайту «Омск Здесь» он рассказал о том, что в экспедиции в андеграунд приняло участие несколько человек. Лодка прошла участок от центра Омска до его левобережной части.

В минпроме утверждают, что уровень грунтовых вод постоянно контролируют, а скапливающуюся воду регулярно откачивают. В ведомстве пообещали принять меры, чтобы усилить охрану объекта.

«По итогам расследования будут приняты соответствующие меры в отношении как организаторов «экскурсии» так и охраны объекта», - процитировал «Омск Здесь» комментарий пресс-службы министерства.

Как сообщали Sibnovosti.ru, омский метрополитен начали строить в 1992 году. Правительство области намерено законсервировать недострой в 2019-2020 годы. Работы оцениваются в 2,9 млрд руб.

На этой неделе режим ЧС был введен на всей территории Омской области из-за переувлажнения почвы. Его причиной стали затяжные дожди и подъем грунтовых вод.

Фото: страница «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»