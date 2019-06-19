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Председателя омского ЖСК задержали в Санкт-Петербурге

Главная Общество
Омск
17:33 19 Июня 2019
мвд, председатель, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Санкт-Петербурге задержан председатель правления одного из омских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Ранее он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и присвоении чужого имущества, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О задержании сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В операции принимали участие сотрудники Интерпола, полицейские Омской области и Санкт-Петербурга.

По данным правоохранительных органов, председатель кооператива изымал из хозяйственного оборота вверенные ему денежные средства на строительство многоэтажного дома в Советском округе Омска. В результате в установленные сроки 38 граждан не получили оплаченные ими жилые помещения, а ущерб превысил 38 млн руб.

«Следственным управлением УМВД России по Омской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 160 УК РФ. После того, как ему предъявили обвинение, он скрылся и был объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ирина Волк.

Фамилия задержанного и название кооператива в сообщении не указываются. Известно, что в скором времени обвиняемого доставят в Омск.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2018 года Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя одного из ЖСК Радика Акопяна. Он получил семь лет колонии за хищение имущества пайщиков на сумму свыше 640 млн руб.

Фото: pixabay.com

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