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Президент пообещал проверить обоснованность тарифов на вывоз мусора в Омске

Главная Общество
Омск
16:36 20 Июня 2019
президент, мусор, линия
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимиру Путину сообщили о росте тарифов на вывоз мусора в частном секторе Омска. Вопрос в ходе «прямой линии» с президентом РФ задал житель города Роман Дмитриев.

«Реформа началась, но никакого продвижения в частном секторе, где мы проживаем, район Старого Кировска, нет. Вот, я держу, к примеру, квитанции в руках. За март месяц до мусорной реформы мы платили 90,27 руб. в месяц. Ситуация такая: нам привозили каждый месяц 20-го числа бак большой. Все жители улицы сносили свой мусор… После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель месяц нам пришел счет уже 133 руб. Увеличилась сумма. И, вот, буквально позавчера пришла квитанция уже 266 руб. Почем у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле продвижения нет?», - спросил он в своем видеообращении.

«То, что Роман сказал, конечно, это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения… Самое главное, чтобы нашелся в конце концов хозяин. Либо это управляющая компания, либо региональный оператор. Безусловно, это нужно сделать. В этом случае надо проверить. Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», - отреагировал на вопрос президент.

Как сообщила сегодня «Российская газета», на основании приказа РЭК Омской области норматив накопления твердых коммунальных отходов для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,55 до 24,41 кг на одного человека. Поэтому платить за услугу они будут 127,5 руб. с человека вместо прежних 133,21 руб.

Фото: сайт «Первого канала»

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