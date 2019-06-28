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Бывшие омские чиновники пойдут под суд по «делу «Саламандры»

Главная Общество
Омск
11:50 28 Июня 2019
суд, уголовное, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Дело нескольких бывших омских чиновников будет рассматривать Центральный районный суд Омска. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции исторического здания страхового товарищества «Саламандра», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обвинительное заключение по уголовному делу, которое в городе называют «делом «Саламандры», утвердил заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский. Места на скамье подсудимых займут бывшие вице-премьер областного правительства, министр строительства и его заместители, и. о. директора одного из казенных учреждений.

В сообщении прокуратуры Омской области фамилии обвиняемых не указываются. По сведениям «Коммерсантъ-Сибирь», речь, в частности, идет о бывшем вице-премьере Станиславе Гребенщикове и экс-министре Богдане Масане. На сайте администрации Омска господин Масан указан в качестве вице-мэра, директора департамента финансов и контроля. На этом посту он находится с 2017 года.

По версии следствия, в декабре 2015 года они организовали перечисление подрядчику реконструкции почти 15 млн руб. из бюджета. Подрядчик, находивший в процедуре банкротства, работы не провел и деньги не вернул.

Как писали Sibnovosti.ru, здание на ул. Музейной,4 реконструируется для размещения здесь просветительного центра «Эрмитаж-Сибирь».

«На это будет выделено из федерального бюджета 139 млн рублей. Мы же в свою очередь берем обязательства эффективно и в срок реализовать эти средства, завершив реконструкцию на рубеже 2019-2020 года», - заявлял в октябре прошлого года губернатор Омской области Александр Бурков.

31 декабря 2018 года правительство России издало распоряжение о выделение в 2019-2021 годах субсидий на софинансирование капитальных вложений в рамках подпрограммы «Искусство» федеральной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Документ предполагает выделение средств и на реконструкцию омского здания.

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