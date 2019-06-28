Омская яхта «Сибирь» отправится в кругосветку 7 июля

Старт кругосветного путешествия омской яхты «Сибирь» назначен на 7 июля 2019 года. Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Старт экспедиции будет дан в историческом центре города - у Тобольских ворот Омской крепости, рассказал руководитель Омского яхт-клуба Сергей Щербаков на пресс-конференции в Международном пресс-центре «МКР-Медиа». В команде 25 человек, примерно половина из которых – омичи.

Судно выйдет по Иртышу и Оби в Северный Ледовитый океан, затем через Беломорско-Балтийский канал прибудет в Санкт-Петербург. Во французском Бресте сибиряки встретятся с испанской яхтой Xanadu и вместе продолжать путь к Антарктиде. Достичь ее предполагается в конце января 2020 года. Чтобы вернуться в Омск, яхта пересечет Тихий океан, минует Берингов пролив и дойдет до устья Оби.

По данным сайта «Омск Здесь», стоимость похода составит 30 млн руб. Из этой суммы 10 млн руб. удалось получить благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Оставшуюся часть средств предоставили частные инвесторы и правительство Омской области.