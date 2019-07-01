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Омск остался без колеса обозрения

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Омск
18:16 1 Июля 2019
парк, развлечение, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Владельцы московского парка развлечений «Сказка» отказались от размещения аттракционов в Омске. О срыве проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официально причины такого решения не сообщаются, но, возмозможно, на смену планов повлияли разногласия инвестора с администрацией города по условиям проекта и форме сотрудничества. Об этом написал сайт «Город 55» со ссылкой на представителя компании «Парк «Сказка».

Как писали Sibnovosti.ru ранее, потенциальные столичные инвесторы посетили Омск в середине октября прошлого года. Тогда в ходе переговоров с руководством муниципалитета речь шла об установке 55-метрового колеса обозрения с иллюминацией. Кроме того, городские власти не исключали, что группа компаний, развивающих «Сказку», может стать оператором развлекательного комплекса муниципального парка 300-летия Омска.

«Мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы в Омске появился красивый, современный парк, возможно, и не один. Несомненно, при реализации проекта будут учитываться маркетинговые исследования, и, по сути, финансовая модель будет строиться, исходя из того, чтобы стоимость билетов на аттракционы была доступной», - заявлял тогда один из представителей инвесторов Александр Копанев.

А в ноябре в пресс-службе мэрии сайту «Омск Здесь» сообщали, что, скорее всего, только колесом обозрения на ул. Богдана Хмельницкого сотрудничество с инвесторами не ограничится. Планировалось, что в парке им. 30-летия ВЛКСМ буду размещены еще 10 движущихся моделей динозавров.

Фото: сайт парка «Сказка»

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