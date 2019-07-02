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Роспотребнадзор: Иртыш – не место для купания

Главная Общество
Омск
11:01 2 Июля 2019
исследования, вода, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление Роспотребнадзора по Омской области не советует купаться в Иртыше. Рекомендация дана основе проведенных исследований воды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Исследования провело ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». Всего, по данным ведомства, было отобрано 40 проб речной воды. Как оказалось, 22 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Причем, они были взяты на всех пляжах: Центральном 1, Центральном 2, Кировском, Первомайском и Советском.

Кроме того, 11 проб не соответствуют по микробиологическим показателям (все, кроме Советского пляжа), еще четыре – по паразитологическим (Центральный 2, Кировский, Первомайский пляжи).

«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в р. Иртыш», - говорится в его сообщении.

Фото: Владимир Кудринский/официальный портал администрации Омска

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