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Следователи зашли в омский минстрой по поводу тарифов

Главная Общество
Омск
15:00 3 Июля 2019
мошенничество, следствие, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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Обыски прошли в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. О ходе расследования дела о мошенничестве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Обыски в минстрое, как и в «Омскэлектро», проводились в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного несколько недель назад, по факту завышения тарифов на электроэнергию», - сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

По данным информагентства, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Выемка документов в «Омскэлектро» прошла накануне. В муниципальном предприятии сообщили, что были изъяты документы пятилетней давности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области

 

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