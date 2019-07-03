Следователи зашли в омский минстрой по поводу тарифов

Обыски прошли в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. О ходе расследования дела о мошенничестве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Обыски в минстрое, как и в «Омскэлектро», проводились в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного несколько недель назад, по факту завышения тарифов на электроэнергию», - сказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

По данным информагентства, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Выемка документов в «Омскэлектро» прошла накануне. В муниципальном предприятии сообщили, что были изъяты документы пятилетней давности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области