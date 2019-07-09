Омская яхта отправилась в кругосветное путешествие

Омская яхта «Сибирь» отправилась в кругосветное путешествие. Старт экспедиции был дан в Омске. Она посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями. За 15 месяцев яхтсмены пройдут более 30 тыс. миль и посетят 17 стран. Первая длительная стоянка запланирована только в Салехарде – с 28 по 31 июля. «Сибирь» - бермудский кэч водоизмещением 8 т. На судне восемь спальных мест, состав команды будет меняться по ходу путешествия.

Фото: «Омск Здесь», сайт яхты «Сибирь», портал правительства Омской области